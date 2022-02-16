النزاهة العراقية فتحت 19 ألف قضية فساد خلال 2021

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها فتحت 19 ألف قضية فساد جزائية خلال العام الماضي 2021.

وذكرت الهيئة خلال مؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، أن "عدد المتهمين في تلك القضايا بلغ 11605 أشخاص، وجهت إليهم حوالي 15290 تهمة، بينهم 54 وزيرا ومن بدرجته، وجهت إليهم 101 تهمة، و422 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم فقد وجهت إليهم 712 تهمة".

وأشارت إلى "صدور 632 حكما بالإدانة، من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكما بحق 23 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".

المصدر: "السومرية"