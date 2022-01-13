العراق.. ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في دائرة صحة الأنبار

ضبطت هيئة النزاهية العراقية، عملية تلاعب وتزوير وهدر بـ5 مليارات دينار في دائرة صحة الأنبار.

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وذكرت الهيئة في بيان، أن "ملاكات مكتب تحقيق الأنبار انتقلت إلى مختبر الصحة العامة – قسم الصيدلة – قطاعي الصحَّة الأول والثاني في مركز الرمادي، وتمكنت بعد إجراء التحري والتدقيق والمتابعة لقوائم الأسماء التي تم إجراء الفحص الخاص بفايروس كورونا عليها سابقا، من تشخيص قيام مدير مختبر الصحة العامة بالاشتراك مع القطاعات الصحية المذكورة أعلاه برفع أسماء مكررة ووهمية مزورة إلى مكتب المدير العام".

وأضافت: "تم إحصاء 249,604 أسماء مكررة ووهمية لأكثر من 20 مرة خلال فترة زمنية قصيرة تم إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أجريت لهم مسحات الأنف؛ لغرض تشخيص الإصابة بفايروس كورونا"، لافتا الى "إدخال تلك الأسماء، لغرض الاستيلاء على المواد المستخدمة في عملية الفحص وبيعها على المختبرات الأهلية والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن".

وأوضحت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المبرزات الجرمية على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرر استقدام 7 متهمين، هم كل من مديري المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرملية، فضلا عن مسؤول وحدة المراكز الصحية والمسؤول عن إعداد القوائم الوهمية ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني".

المصدر: "واع"