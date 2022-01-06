العراق ينفي توجهه لتصفية مستحقات إيران المالية عليه

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، تسديد فواتير الغاز المورد والمجهز من إيران إلى العراق لسنة 2021، فيما نفت توجه بغداد لتصفية مستحقات طهران المالية.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "لا صحة لما نقلته بعض وكالات الأنباء، بأن الوزارة أعلنت عن توجه الحكومة لتصفية مستحقات الجانب الإيراني من تصدير الغاز".

وأضافت، أن "ما أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق من العام 2021 هو أنها كانت مستعدة لتسديد جميع مستحقات الغاز المورد عن قيمة التجهيز لسنة 2021".

وأضافت، أنها "سددت فعليا فواتير الغاز المورد والمجهز لسنة 2021، عدا شهر ديسمبر".

وطالبت الوزارة: "وكالات الأنباء والقنوات الفضائية بعدم اقتطاع التصريحات وتجزئتها بشكل مكذوب وتضليل المواطنين والرأي العام بأخبار مضللة ومغلوطة".



المصدر: RT