العراق: انحسار الغاز المورد من إيران يتسبب بخسارة 3400 ميغاواط من الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، انحسار الغاز المورد من إيران، فيما أشارت إلى أن ذلك تسبب بخسارة ما يقارب 3400 ميغاواط من الكهرباء.

وذكرت في بيان صحفي: "بالنظر للتغييرات التي تطرأ على سوق النفط العالمي بصورة مستمرة، تجددت انحسارات إطلاق الغاز الإيراني المورد عن محطاتنا والتي بدت واضحة على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد دخول المنظومة الوطنية فترة الأحمال الشتوية".



وأضافت: "بالرغم من وجود اتفاقات مسبقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران على تزويدنا بـ 70 مليون متر مكعب من الوقود صيفا، و50 مليون متر مكعب منه شتاء، وهو ما يسد الحاجة الفعلية، إلا أن الانحسار الذي وصل إلى 8.5 ملايين متر مكعب بدأ يؤثر سلبا على عمل محطاتنا، مسببا تراجع الإنتاج وخسارة ما يقارب 3400 ميغاواط".



وأشار البيان إلى أن "الوزارة دخلت في مفاوضات جادة مع الجانب الإيراني لحثه على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين، وسعيها دؤوب في مواصلة الضغط لرفع معدلات الغاز المجهز لسد الحاجة الملحة في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية المحلية".







المصدر: RT