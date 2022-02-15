مصر.. العثور على 10 حمير مسلوخة في طنطا للمرة السابعة

عثر أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على 10 حمير مذبوحة ومسلوخة على امتداد مصرف شوبر، وقعت ضحية لجني الأرباح غير المشروعة ببيع جلودها.

ودفنت لجنة من هندسة صرف الغربية الحمير بطريقة آمنة، بعد أن كشفت التحقيقات أن الغرض من ذبحها كان حصول التجار على جلودها لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وتعد هذه الواقعة السابعة التي يعثر فيها المواطنون على حمير نافقة في هذا المكان.

المصدر: "القاهرة 24"