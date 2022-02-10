مصر.. رجل أعمال يستخدم الإغراء المالي لممارسة الجنس مع نزيلات دارين للأيتام

كشف موقع "القاهرة 24" في تحقيق نشره استخدام رجل أعمال الإغراء المالي لممارسة جرائمه الجنسية ضد نزيلات دارين للأيتام يديرهما.

وقال موقع "القاهرة 24" إن المتهم رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات المستقبل القابضة للإعلام، أنشأ دارين لرعاية الأيتام وهما "دار رعاية فتيات بلا مأوى" و"دار الأيدي الأمينة"، وتتراوح أعمار المودعين بهما بين سنتين و18 عاما واستقبل فيهما ضحاياه من الأطفال والفتيات القصر وقام بإيوائهن واستغل ضعفهن وعجزهن عن دفع الاعتداء الواقع عليهن.

ونشر الموقع المصري التحقيقات في اتهام محمد الأمين بممارسة كافة الاعتداءات الجنسية على ضحاياه، كما قام بنقلهن إلى مكان آخر يخصه وهو فيلا بإحدى قرى الساحل الشمالي لممارسة الأفعال ذاتها والانتهاكات الجنسية للمجني عليهن.

وأضاف أن التحريات كشفت أن المتهم محمد الأمين ونظرا استمرارا لارتكابه ذات الأفعال المؤثمة استخدم أسلوب الإغراء والإفساد، بأن أغدق عليهن المال، لاستمالتهن إشباعا لرغباته الجنسية المحرمة تسبب في أضرار نفسية جسيمة للمجنى عليهن انعكست على السلوك النمطي للأطفال.

وذكرت أنه استغل ملكيته لتلك المؤسسات كونه المسؤول عن رعايتها، مخالفا بذلك الأحكام الواردة بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

وتابعت التحريات أن المتهم محمد الأمين قام عن عمد باستغلال الظروف الاجتماعية للفتيات بداري الرعاية بمحافظة بني سويف، للتعدي عليهن جنسيا وهتك عرضهن عنوه فضلا عن إجبارهن لممارسة هذه الأفعال المشينة والمخلة والمحرمة شرعا.

وحددت جهات التحقيق يوم 20 فبراير أولى جلسات محاكمة الأمين، بتهمة الاتجار بالبشر، بمحكمة جنايات القاهرة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري