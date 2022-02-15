شويغو يقدم هدية لأحد الطيارين في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو قدم هدية خاصة لطيار نفذ 300 طلعة جوية من مركز حميميم في سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن "الوزير شويغو وخلال عملية تفتيش لقاعدة حميميم الجوية في سوريا، شارك في تقليد جديد هناك، حيث أهدى خوذة خاصة لطيار نفذ أكثر من 300 طلعة جوية".

وتابعت: "تحدث الوزير إلى الطيارين الروس للقاذفات بعيدة المدى من طراز (تو – 22أم) و(ميغ -31 كا) المقاتلة الاعتراضية، والذين وصلوا إلى القاعدة الجوية من روسيا في 15 فبراير للمشاركة في تدريبات البحرية الروسية".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن شويغو وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن "الوزير شويغو تفقد في ميناء طرطوس السوري التدريبات البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، واستمع إلى تقرير عن سير التدريبات على دحر سفن العدو المفترض".

وأضاف البيان: "تشارك أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود في التدريبات على رصد الغواصات المعادية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر، وتنظيم عبور الطائرات لأجواء المنطقة".

المصدر: "نوفوستي"