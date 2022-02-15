الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - فيديو

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الوزير شويغو أطلع الرئيس السوري خلال اللقاء على سير المناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط".

وأضافت: "تم بحث مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين، والمساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، الذي يعاني من عقوبات جائرة فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الوزير شويغو وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

المصدر: RT