شويغو يصل إلى سوريا لتفقد سير تدريبات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو وصل إلى سوريا لتفقد سير تدريبات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن "الوزير شويغو تفقد في ميناء طرطوس السوري التدريبات البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط​​، واستمع إلى تقرير عن تنفيذ تدريبات لهزيمة مجموعات سفن العدو الوهمي".

وأضاف: "تشارك أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود في التدريبات، ويجري البحث عن غواصات أجنبية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر​​، وكذلك عملية مرور الطائرات في المنطقة".

وذكرت الوزارة في وقت سابق، أن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.

وأوضحت: "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت الوزارة، إلى أن "المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى حميميم".

وتابعت: "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم".

يشار إلى أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة لحلف "الناتو"، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" من البحرية الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات "كومتي إيدي كافور" من البحرية الإيطالية، تتواجد في البحر الأبيض المتوسط​​، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.

المصدر: RT + "نوفوستي"