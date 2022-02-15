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وسائل إعلام: أمن الدولة اللبناني يفتش منزلي رياض سلامة لإحضاره

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وسائل إعلام: أمن الدولة اللبناني يفتش منزلي رياض سلامة لإحضاره
Globallookpress : Xinhua
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن دوريات من أمن الدولة حضرت إلى منزلي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وإلى مقر مصرف لبنان في بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، دون العثور عليه.

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وأوضحت قناة "الجديد"، وفقا لمعلوماتها، أن "دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رياض سلامة في الصفرا ومنزل آخر في الرابية والى مقر المصرف المركز، ولم تجده"، لافتة إلى أن "جلسة استجواب رياض سلامة لم تعقد بعد والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره".

وكشفت القناة أنه، وبحسب معلوماتها، توجهت 3 دوريات لجهاز أمن الدولة إلى منزلي حاكم مصرف لبنان في الرابية والصفرا ومكتبه في مصرف لبنان، وأنه عند وصول الدوريتين إلى كل من الصفرا والرابية حاول حرس المنزلين منع العناصر المولجة حماية منزلي الحاكم من الدخول، وبعد إصرار عناصر أمن الدولة سمح لهم بالدخول، وبعد تأكد العناصر من عدم تواجد سلامة في أي من المنزلين تم افادة النائب العام الاستئنافي بذلك وغادرت العناصر".

وأكدت "الجديد" أن "مذكرة احضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يجب أن تنفذ أمس وتم تأجيلها إلى اليوم".

المصدر: "الجديد"

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