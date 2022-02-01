إصدار مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

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وقالت معلومات الـ"LBCI"، إن القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام".

معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان وتعممها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام" — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 1, 2022

وكانت القاضية عون، فتحت تحقيقا جديدا مع الحاكم بناء على معلومات وردت في مقابلة صحفية مع المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني أعقبها تقديم "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" بشكوى ضد سلامة.

وأعلنت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أنها تقدمت بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية