ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
AFP JONATHAN ERNST / POOL
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تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية اليوم سفير روسيا لدى المنامة إيغور كريمنوف.
وجرى خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
المصدر: "بنا"
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