روسيا تورّد سيارات Aurus الفاخرة للإمارات والبحرين

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا ستصدّر سيارات Aurus الفاخرة لبلدان أجنبية.

وخلال اجتماع لمجلس الدوما الروسي قال الوزير: "تم تصدير أول دفعة من سيارات Aurus الروسية، هذه السيارات ستسلم للعملاء في الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبحرين".

وأشار مانتوروف إلى "أن النسخة الثقيلة من سيارات Aurus ستنتج في مصنع NAMI الروسي، أما النسخ الرباعية الدفع من هذه السيارات فسيتم إنتاجها بشكل متسلسل في مصنع Aurus بتتارستان قبل نهاية 2022".

وعلامة Aurus هي أول علامة روسية تخصصت في إنتاج السيارات الفارهة، واشتق اسمها من كلمتين Aurum وتعني الذهب، وRus وتعني روسيا، وأنتجت هذه العلامة سيارات "كورتيج" الفاخرة التي حصل الرئيس الروسي على نسخ منها، كما تنتج سيارات الليموزين الفاخرة Aurus Senat، وسيارات ميني فان минивэн Aurus Arsenal، وسيارات Aurus Komendant الفاخرة رباعية الدفع.

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ويذكر أن سيارة "كورتيج" الفارهة التي أنتجتها Aurus سابقا كانت مجهزة بمحركات هجينة قادرة على توليد عزم 598 حصانا من تطوير Porsche Engineering، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل مطورة في روسيا.

المصدر: فيستي