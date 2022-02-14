مصر.. حريق هائل إثر انفجار كشك كهرباء في سوهاج

اندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في قرية جزيرة شندويل شمال سوهاج إثر انفجار كشك كهرباء.

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وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء عن منازل مركز جزيرة شندويل، وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لإخماده.

ووردت أنباء عن امتداد النيران لعدد من منازل الأهالي في المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنازل.





المصدر: بوابة أخبار اليوم