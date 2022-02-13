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مصر.. اندلاع حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين

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مصر.. اندلاع حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين
Gettyimages.ru
سيارة إسعاف مصرية - أرشيف -
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اندلع مساء الأحد حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء انتقلت على الفور لمكان الحريق.

وأكد عدد من شهود العيان في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن حركة الرياح ساهمت في تأجيج النيران حيث اندلعت في عدد كبير من المحلات الخشبية الموجودة داخل السوق.

وذكر الموقع أنه لم يتبين بعد وجود مصابين من عدمه، كما أنه لم يعرف سبب الحريق.

من جهة أخرى، قال موقع "صدى البلد" المصري إن قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

مصر.. اندلاع حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين
مصر.. اندلاع حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين
مصر.. اندلاع حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين
@Twitter
مصر.. اندلاع حريق في السوق التجاري الدولي بشلاتين
@Twitter

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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