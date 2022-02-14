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"سانا": أهالي تل ذهب يطردون رتلا للجيش الأمريكي

أخبار العالم العربي

AP
الحسكة، سوريا
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أفادت وكالة "سانا" السورية بتصدي أهالي تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بسوريا بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري للقوات الأمريكية وطرده من محيط القرية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من قرية تل ذهب أن "رتلا مؤلفا من 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) الانفصالية حاولت المرور عبر القرية، فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة".

وأوضحت المصادر أن "أهالي القرية رشقوا رتل القوات الأمريكية بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة".

المصدر: سانا

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