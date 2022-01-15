"سانا": أهالي قرية صالحية حرب بريف القامشلي يمنعون رتلا للقوات الأمريكية من دخول قريتهم

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن أهالي قرية صالحية حرب بريف القامشلي وبمساندة من الجيش السوري طردوا رتلا للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى القرية.

وفي الثامن من الشهر الجاري اعترض حاجز للجيش السوري رتل آليات عسكرية للجيش الأمريكي في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأجبره على مغادرة المنطقة.

المصدر: "سانا"