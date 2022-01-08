"سانا": الجيش السوري يطرد قوات أمريكية في الحسكة

اعترض حاجز للجيش السوري رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على مغادرة المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية الرسمية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن رتلا من 4 آليات عسكرية لقوات أمريكية حاول دخول قرية قبور الغراجنة بشمال بلدة تل تمر فاعترضه حاجز للجيش السوري وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

وكان الجيش قد اعترض في الـ28 من الشهر الفائت رتلا من 5 آليات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية عند قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي، وأجبره أيضا على مغادرة المنطقة.

المصدر: سانا