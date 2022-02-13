السعودية: قبرص جسر بين أوروبا والشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده تنظر إلى قبرص على أنها "جسر" يربط الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، "ما يساعد التكتل في فهم ما يحدث في المنطقة".

وقال عقب محادثات مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، إن "قبرص تساعد في تركيز الانتباه فعليا على جميع الفرص والتحديات في الشرق الأوسط".

وأضاف، أن "بلاده وقبرص لديهما انحيازا قويا للغاية فيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب سواء كان الحوثيين باليمن أو غيرهم".

أوضح الوزير السعودي أن "البلدين يتفقان على أولوية القانون الدولي، وإذا لم نتفق على أن القانون الدولي هو المرشد الأول لعلاقات الدولة فنحن نهدد الجميع بعدم الاستقرار".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم أن نقف معا للدفاع عن أولوية القانون الدولي أو سيادة الدولة ورفض التدخل بكل أشكاله".

وعززت قبرص من تواصلها مع دول الخليج في السنوات الأخيرة للعمل كوسيط باعتبارها أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة.

المصدر: "أ ب"