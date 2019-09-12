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وزير الخارجية السعودي أثناء زيارة تاريخية لقبرص: ندعم سيادتها ومشروعيتها

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وزير الخارجية السعودي أثناء زيارة تاريخية لقبرص: ندعم سيادتها ومشروعيتها
Reuters Yiannis Kourtoglou
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أعرب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن دعم المملكة لـ"سيادة قبرص ومشروعيتها"، في تصريح اعتبره بعض المعلقين والمحليين تحديا لطموحات تركيا في الجزيرة.

وأكد العساف في مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته إلى الجزيرة أمس الأربعاء تأييد الرياض لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالنزاع القبرصي، مبديا أمل المملكة في أن يستطيع الطرفان حل الخلاف القائم بينهما بطريقة سلمية.

وتعهد وزير الخارجية السعودي بأن تواصل المملكة دعم قبرص، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من العناصر المشتركة المتعددة بين الدولتين والفرص الاقتصادية التي توفرها لهما.

وأجرى العساف مفاوضات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس أثناء الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وتعيش قبرص منذ عام 1974 حالة من الانقسام إلى شطرين روماني (أي جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي) وتركي لم تعترف بسيادته أي دولة سوى تركيا.

ولا تزال العلاقات متوترة للغاية بين قبرص الرومانية وتركيا، في ظل التنافس بين الطرفين من أجل احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تم اكتشافها قبالة سواحل الجزيرة في شرق المتوسط.

المصدر: RT + وكالات

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