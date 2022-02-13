العراق: إحباط محاولة استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وخلال المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأضافت، أن "العبوتين وجدتا على الطريق في محافظة المثنى جنوبي العراق، حيث فككت الأولى وفجرت الثانية".

المصدر: RT