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العراق.. القبض على متهم مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على متهم مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان
Khalid Mohammed
عنصر من الأمن العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على متهم مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان.

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وفي بيان لها، أوضحت خلية الإعلام الأمني قائلة: "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، تلقي القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات  الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".

وأضافت: "وهو مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، وتمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

المصدر: "واع"

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