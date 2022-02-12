أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على متهم مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف في محافظة ميسان.

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وفي بيان لها، أوضحت خلية الإعلام الأمني قائلة: "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، تلقي القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".

وأضافت: "وهو مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، وتمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

وهو مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة ٤ ارهاب، تمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) February 12, 2022

المصدر: "واع"