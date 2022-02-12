العراق.. اجتماع وفدي "التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق" يثمر عن 6 نقاط

أعلنت لجنتا "التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق" في العراق، عن مخرجات اجتماعهما في محافظة ميسان على خلفية الاغتيالات والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

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وفي بيان مشترك لهما نقلته قناة "السومرية"، أوضحت اللجنتان أن "مخرجات اجتماع أبناء الأب الواحد في محافظة ميسان هي الآتية":



1- ندين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة.



2- ندعم ونساند القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة.



3- نقف على مسافة واحدة من الجميع.



4- استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونياً

5- ندعو أهالي محافظة ميسان التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين أبناء الأب الواحد (محمد الصدر).



6- نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة".



ويأتي ذلك عقب اجتماع أول عقدته اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، في محافظة ميسان، لتدارك الأوضاع الأمنية الأخيرة في المحافظة، بعد أن شهدت اغتيالات عدة، في وقت تشهد الساحة السياسية في البلاد توترا سياسيا وأمنيا.

المصدر: "السومرية نيوز"