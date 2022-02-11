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العراق.. العمليات المشتركة تعيد انتشار قواتها في ثلاث قيادات

أخبار العالم العربي

العراق.. العمليات المشتركة تعيد انتشار قواتها في ثلاث قيادات
AP
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أفاد مصدر أمني عراقي بأن قيادة العمليات المشتركة ستقوم بإعادة انفتاح "توزيع وانتشار" القطعات في قيادات بغداد وسومر وميسان.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" إن " قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، ميسان) بإعادة انفتاح (توزيع وانتشار) القطاعات فجر يوم 12 فبراير 2022، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات انفاد".

وأوضح أن "العملية تأتي لمنع حالات انتشار السلاح المنفلت وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتامين الوضع الأمني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان"، مشيرا إلى أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ السياقات الصحيحة وتدابير الحيطة والحذر أثناء التنقل".

المصدر: "السومرية نيوز"

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