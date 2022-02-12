في ظل الجفاف.. الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد.

كما راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأسبوع الماضي، كافة مديرياتها في البلاد من أجل إقامة صلاة الاستسقاء، في حين ذكر بيان صدر عن الوزارة، أن من بين أحكام وآداب صلاة الاستسقاء، هي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. إضافة إلى الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

والصلاة سنة مؤكدة عند انحباس المطر، قال ابن قدامة "صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه".

وتتم إقامة الصلاة بأن يصلي الإمام بالناس ركعتين في وقت يكون لا يتواجد الماء ولا يكون وقت الكراهة.

والصلاة مثل صلاة العيد تماما، يكبر فيها سبعا في الركعة الأولى، وخمسا في الثانية.

ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه والمصلون جميعا يحولون أرديتهم. وذلك بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويستقبلوا القبلة، ويدعوا الله مع رفع اليدين في الدعاء، مبالغين في ذلك.

المصدر: النهار أولاين