ليبيا.. "حكماء مدينة مصراتة" يرفضون تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة (فيديو)

نشر نشطاء بيانا منسوبا لمن أطلقوا عليهم "حكماء مدينة مصراتة الليبية" الواقعة غرب ليبيا، عبروا فيه عن رفضهم قرار البرلمان تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

ورفض "حكماء مدينة مصراتة الليبية" في بيانهم قرار البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية.

وطالبوا بالالتزام بـ"خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد".

وأضافوا: "نستنكر محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها لتنفيذ هذا المشروع بهدف تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس

وأكد البيان "جاهزية كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية".

ناصر حاتم

المصدر: RT