السودان.. اعتقال الوزير السابق والقيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف

أفادت وسائل إعلامية سودانية بأنه تم اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف بواسطة قوة ملثمة، من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني.

وأكدت مصادر بحزب المؤتمر السوداني اقتحام مقره بالخرطوم من قبل قوات أمنية، واعتقال القيادي بالحزب خالد عمر يوسف، الشهير بخالد سلك من داخل اجتماع منعقد بالدار.

مصادر بحزب المؤتمر السوداني تؤكد اقتحام مقره بالخرطوم من قبل قوات أمنية،واعتقال القيادي بالحزب ووزير شئون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف الشهير بخالد سلك من داخل اجتماع منعقد بالدار.#السودان#الخرطوم — رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) February 9, 2022

كشف مصدرٌ موثوقٌ لـ(السوداني)، عن اعتقال خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق، بواسطة قوة ملثمة، من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني. pic.twitter.com/1sjE2D8RWC — صحيفة السوداني (@alsudani_news) February 9, 2022

وفي نوفمبر الماضي، تم الإفراج عن خالد عمر يوسف وساسة آخرين، بعد إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

المصدر: RT