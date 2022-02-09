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بلدة لبنانية بدون كهرباء منذ أكثر من 4 أيام واستياء الأهالي

أخبار العالم العربي

بلدة لبنانية بدون كهرباء منذ أكثر من 4 أيام واستياء الأهالي
الهرمل
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة الهرمل، منذ أكثر من 4 أيام.

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وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن "أهالي الهرمل وقرى القضاء مستاؤون من انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وقرى القضاء، منذ أكثر من 4 أيام، ما أدى إلى تضرر مصالح المواطنين".

هذا ويسعى لبنان، الذي يعاني أزمة مالية طاحنة، لتلقي إمدادات من الطاقة الكهربائية من دول عربية لتخفيف وطأة النقص الداخلي الحاد فيها، غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأمريكية.

المصدر: "الوكالة الوطنية" + RT

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