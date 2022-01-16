أزمة الكهرباء توقف بث الإذاعة اللبنانية

توقف بث أستوديوهات إذاعة لبنان الرسمية بقسميها العربي والأجنبي الأحد بعد نفاد الوقود الذي يغذي مولدات كهرباء وزارة الإعلام، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة وقود خانقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطال أزمة الوقود فيها وسائل الإعلام، حيث يعد انقطاع الكهرباء وتوقف بث الإذاعة حدثا تاريخيا لم يشهده لنان.

وكتب الإعلامي اللبناني ماهر الشوا على "فيسبوك": "وسكت صوت الدولة.. توقفت أستوديوهات إذاعة لبنان الرسمية بقسميها العربي والأجنبي عن البث بسبب نفاد مادة المازوت من مولّدات تاتش وأوجيرو التي تغذّي وزارة الإعلام".

وتابع: "أصبحت الوزارة ومعها الإذاعة والوكالة الوطنية للإعلام دون كهرباء بشكل كامل، وتوقفت تالياً أجهزة الUPS، أسوأ إدارة تشهدها الإذاعة".

ويسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل، غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأمريكية.

وإذاعة لبنان هي الإذاعة الرسمية للجمهورية اللبنانية، وتبث من بيروت، وتعد من أقدم محطات الإذاعة العربية.

وتتألف الإذاعة من قسم عربي وقسم البرامج الغربية الذي يبث باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والأرمنية، والإسبانية والبرتغالية، وهي تتبع لوزارة الإعلام.

المصدر: وكالات