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حسين الشيخ يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

حسين الشيخ يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
المصدر: تويتر
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طالب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المجتمع الدولي، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين باستهداف سيارة كانوا يستقلونها في مدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

وتعلقيا على اغتيال 3 فلسطينيين أمس في مدينة نابلس، قال الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "جريمة الاغتيال البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال يوم أمس في مدينة نابلس، تنذر بتداعيات كبيرة سياسيا وميدانيا، وللمرة الألف نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنفه وإجرامه".

 يذكر، أن 3 شبان تعرضوا داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم: أدهم مبروكة، وإبراهيم النابلسي، ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

المصدر: RT

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