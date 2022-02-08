أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، بحسب الوزارة.

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وبحسب مراسلة RT، تعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

من جهتها، قالت شرطة حرس الحدود الإسرائيلي، إنه في ختام نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام الشاباك، والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، تم تصفية خلية إرهابية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم إسرائيل ينتمون إليها.

المصدر: RT