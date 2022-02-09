 
مباشر

وفاة القيادي في "حماس" زياد الظاظا إثر إصابته بفيروس "كورونا"

أخبار العالم العربي

وفاة القيادي في
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scop

أفاد مراسلنا في غزة بورود أنباء عن وفاة القيادي في حركة "حماس" زياد (أبو شكري) الظاظا، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية هذه الأنباء، معلنة وفاة القيادي في حركة "حماس" وعضو المكتب السياسي السابق زياد الظاظا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

ونقل الظاظا، مساء الإثنين الماضي إلى قسم العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي، عقب تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وشغل الظاظا، منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

المصدر: RT+ "معا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا