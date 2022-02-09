وفاة القيادي في "حماس" زياد الظاظا إثر إصابته بفيروس "كورونا"

أفاد مراسلنا في غزة بورود أنباء عن وفاة القيادي في حركة "حماس" زياد (أبو شكري) الظاظا، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية هذه الأنباء، معلنة وفاة القيادي في حركة "حماس" وعضو المكتب السياسي السابق زياد الظاظا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

ونقل الظاظا، مساء الإثنين الماضي إلى قسم العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي، عقب تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وشغل الظاظا، منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

المصدر: RT+ "معا"