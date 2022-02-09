الأردن.. الأمير حمزة يرزق بطفل ويسميه محمدا

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الأمير حمزة بن الحسين والأميرة بسمة حمزة، قد رزقا يوم الثلاثاء بمولود أسمياه محمدا.

وقال الديوان في بيان: "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة حمزة، رزقا اليوم الثلاثاء، الواقع في السابع من شهر رجب 1443 هجرية، الموافق للثامن من شهر شباط 2022 ميلادية، بمولود أسمياه محمدا، جعله الله قرة عين لوالديه، برعاية عميد آل البيت، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه".

المصدر: "الرأي"