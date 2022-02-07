الرئيس التونسي يحذر من المخدرات مستشهدا بأغنية للفنان المصري الراحل الشيخ إمام

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة التصدي لظاهرة ترويج المخدرات في المدارس، مؤكدا أن المخدرات مصدرها "اللوبيات" والذين يريدون تحطيم الدولة والمجتمع.

وأشار سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الاثنين، إلى مخدر "التكروري" الذي منعه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قائلا "إن بورقيبة جرّم استعمالها لأنها كانت تروج فترة الاستعمار لجعل الشعب مخدرا، وهو نفس الشيء اليوم، حيث تريد بعض الأطراف تخدير الشعب".

وأضاف، مستشهدا بكلمات أغنية الفنان المصري الراحل، الشيخ إمام، قائلا "العام يمر وراء العام ونحن في غرف التخدير ننام".

وتابع "مخدرات بالقوانين.. مخدرات بالوعود الكاذبة.. مخدرات بالأقراص، كما كانت المخدرات بالتكروري وبالنصوص القانونية التي وضعوها لضرب الدولة ومؤسساتها، وكي يصبح المجتمع تحت التأثير وتكثر الجرائم الفظيعة".

المصدر: RT