حراك يدعم سيف الإسلام القذافي يرفض خارطة الطريق المقدمة من قبل مجلس النواب الليبي

أعلن حراك "رشحناك من أجل ليبيا اخترناك" رفض خارطة الطريق المقدمة من قبل مجلس النواب الليبي والتي تنص على تمديد ولايته أربعة عشر شهرا.

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وقال محمد الرميح، رئيس الحراك الذي يدعم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إن مجلس النواب وبمشاركة مجلس الدولة، ينوي تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بواسطة خارطة طريق تضمن لأعضائه البقاء في سدة الحكم على حساب هيبة الدولة الليبية وسيادتها.

وأضاف الرميح أن خارطة الطريق الجديدة "ما هي الإ تغير الوجوه السياسية وصرف المليارات مجددا دون الوصول لحل للأزمة وهو الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة".

وجدد الرميح تهجمه على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائلا: "صالح وزمرته الفاشلة سبب فشل قبة البرلمان المتصدر للمشهد السياسي لسبعة سنوات مغتصبا للسلطة التشريعية".

وطالب الرميح كافة مؤيدي حراك "رشحناك" وداعمي سيف الإسلام القذافي بالخروج إلى ساحات البلاد في مظاهرات رافضة لخارطة الطريق والتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعقدها في مدة لا تتجاوز يوليو القادم.

وأضاف رئيس الحراك أنه "على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرك لإيقاف المهازل السياسية التي انتهكت الوطن والمواطن وكانت سببا في نهب ثروات الليبيين".

ناصر حاتم

المصدر: RT