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سيف الإسلام يدعو لأولوية انتخابات البرلمان

أخبار العالم العربي

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دعا سيف الإسلام القذافي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية، والمباشَرة بإجراء انتخابات برلمانية لتجنيب ليبيا احتمالات الحرب والانقسام.

من جهته، أكد المجلس الأعلى للدولة التوصل لتفاهمات مبدئية مع لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب، والاتفاق على استمرار المشاورات بشأن الاستحقاق الانتخابي.

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