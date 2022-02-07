دبي تفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية

أعلنت إمارة دبي اليوم الاثنين أنها ستفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية بهدف حظر استخدامها تماما خلال عامين اثنين بسبب أضرارها البيئية.

وأعلن المكتب الإعلامي الرسمي لدبي في بيان له أن "الغرامة وقيمتها 25 فلسا إماراتيا، ستطبق بدءا من الأول من شهر يوليو".

وقالت الحكومة: "لقد أصبحت الاستدامة أمرا حتميا على المستوى العالمي، ويعزز هذا تغير السلوك في المجتمع بطريقة تقلل من تأثير الأفراد على البيئة".

ولفتت الحكومة إلى "ضرورة تطبيق ذلك الحظر"، منوهة إلى أن الجمال والسلاحف تموت بسبب البلاستيك.

In line with enhancing environmental sustainability and encouraging individuals to reduce the excessive use of plastics, @TECofDubai approves policy to limit single-use bags by imposing a tariff of 25 fils on single-use bags used for carrying goods, starting from July 1, 2022. pic.twitter.com/oGTnBx1vYW — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 7, 2022

المصدر: "أسوشيتد برس"+تويتر