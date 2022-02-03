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محمد بن راشد يعلن أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم بهذا التوقيت (صورة)

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يعلن أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم بهذا التوقيت (صورة)
AP
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، أن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في تاريخ 22/02/2022.

وكتب حاكم دبي بتغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".

وأضاف: "عام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".

المصدر: RT

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