محمد بن راشد يعلن أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم بهذا التوقيت (صورة)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbcu
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، أن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في تاريخ 22/02/2022.
وكتب حاكم دبي بتغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".
وأضاف: "عام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".
الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2022
عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله.. pic.twitter.com/9CvCJnW5AV
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.