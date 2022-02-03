محمد بن راشد يعلن أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم بهذا التوقيت (صورة)

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، أن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في تاريخ 22/02/2022.

وكتب حاكم دبي بتغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".

وأضاف: "عام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".

الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022..



عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله.. pic.twitter.com/9CvCJnW5AV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2022

المصدر: RT