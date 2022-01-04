حاكم دبي يطلق مبادرة "نوابغ العرب" الألف

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد إطلاق مبادرة البحث عن "نوابغ العرب" الألف في عدة مجالات، وبكلفة 100 مليون درهم. (27.2 مليون دولار).

وقال حاكم دبي عبر "تويتر" إنه و"جريا على عادتنا السنوية في ٤ يناير للإعلان عن مشاريع تغير واقعنا نحو الأفضل.. نعلن عن إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف"، في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها.

شكلنا لجنة من خيرة شبابنا لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد يشرف عليهم محمد القرقاوي رئيس متحف المستقبل ومعه سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي وشما المزروعي وزيرة الشباب .. وخصصنا ١٠٠ مليون درهم لمشروع النوابغ العرب. pic.twitter.com/rBUKdvxgSF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2022

وأضاف أنه تم تشييد "متحف المستقبل" الذي وصفه بالمعلم العلمي العالمي، قائلا إنه سيفتتح قريبا، وسيكون المتحف "هو المركز الفكري والإداري لهذا الحراك العلمي العربي الجديد".

وقال بن راشد إنه سيتم "الاهتمام بهؤلاء النوابغ علميا وبحثيا وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم وتطوير أفكارهم لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".

المصدر: RT