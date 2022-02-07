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باحثة سعودية تصل إسرائيل وإيدي كوهين يرحب بها (صور)

أخبار العالم العربي

باحثة سعودية تصل إسرائيل وإيدي كوهين يرحب بها (صور)
twitter @Najat_AlSaeed
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نشرت الباحثة السعودية، نجاة السعيد، مجموعة من الصور، أعلنت من خلالها "وصولها إلى إسرائيل".

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الباحثة السعودية مجموعة من الصور، معلقة عليها بالقول: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".

كما نشرت نجاة السعيد صورا أخرى من إحدى المدن، وعلقت عليها قائلة: "دأبت صديقتي الأعز أفيتال شنيلر على التقاط صور لي منذ وصولي..أول صورة في الهواء الطلق كانت أمام منزل الرئيس، لقد جعلتني أشعر أنني في بيتي، عائلتها طيبة جدا وحسنة الملقى".

وعلى حسابه في "تويتر"، رحب الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين بالباحثة نجاة السعيد، قائلا: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني".

المصدر: RT

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