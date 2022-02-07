باحثة سعودية تصل إسرائيل وإيدي كوهين يرحب بها (صور)

نشرت الباحثة السعودية، نجاة السعيد، مجموعة من الصور، أعلنت من خلالها "وصولها إلى إسرائيل".

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الباحثة السعودية مجموعة من الصور، معلقة عليها بالقول: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".

Just landed in #Israel. What a feeling 🙂 pic.twitter.com/C6OUtFS1U0 — Dr. Najat AlSaeed (@Najat_AlSaeed) February 6, 2022

كما نشرت نجاة السعيد صورا أخرى من إحدى المدن، وعلقت عليها قائلة: "دأبت صديقتي الأعز أفيتال شنيلر على التقاط صور لي منذ وصولي..أول صورة في الهواء الطلق كانت أمام منزل الرئيس، لقد جعلتني أشعر أنني في بيتي، عائلتها طيبة جدا وحسنة الملقى".

My dearest @AvitalShneller was taking me pictures all around since I landed. The first outdoor picture was next to the President's Residence. She made me feel home. Her family is so sweet and so welcoming 🙏@sharakango@GulfIsrael@IsraelArabic@israelintheUAE@IsraelDubaipic.twitter.com/QlVXVzve9q — Dr. Najat AlSaeed (@Najat_AlSaeed) February 6, 2022

وعلى حسابه في "تويتر"، رحب الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين بالباحثة نجاة السعيد، قائلا: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني".

يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثانيhttps://t.co/pBdv1QGvhupic.twitter.com/KhXOnVOtU7 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 7, 2022

المصدر: RT