كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)
RT
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أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأن الطائرة التي أقلته نحو الإمارات، مرت فوق الأجواء السعودية.
وفي طريقها إلى الإمارات، حلقت طائرة الرئيس فوق المملكة العربية السعودية، وقال الطيار للركاب: "نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية..نحن نصنع التاريخ! سنطير قريبا فوق العاصمة"، فيما دخل الرئيس قمرة القيادة، ونظر إلى الأراضي السعودية، وقال: "بدون شك..إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية".
ووصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.
المصدر: RT
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