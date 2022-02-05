فرق الإنقاذ المغربية تنقل الطفل ريان في سيارة إسعاف بعد انتشاله من البئر

تمكنت فرق الإنقاذ المغربية من انتشال الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر بضواحي مدينة شفشاون لأيام.

وخرج للتو الطفل ريان محملا على سيارة إسعاف، دون توضيحات من لجنة الإنقاذ، وفق ما نقلته صحيفة "هسبريس".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة احتفال الجموع الحاضرة بعد انتشال الطفل الذي جذبت قصته تعاطفا عالميا غير مسبوق.

المصدر: وسائل إعلام مغربية