أول تعليق من المعلمة المعتدى عليها في فيديو مثير للجدل في مصر

علقت المعلمة المصرية التي تم الاعتداء عليها أمام مدرسة بمحافظة الدقهلية، إنها تلقت تهديدات بالضرب والقتل من قبل أولياء أمور الطالبات، بسبب منعها الغش، ومصادرة الهواتف المحمولة.

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وأضافت، أن أسرتها تتلقى تلك التهديدات على مدار الأسبوع الماضي، منذ بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك على الرغم من عدم معرفتها بأي طالبة داخل اللجنة المشرفة عليها.

وأوضحت المُعلمة أنها تعمل بمدرسة ثانوية، وانتدبت للإشراف على الامتحانات بمدرسة العروبة الإعدادية بنات بالسنبلاوين، والتي تُجرى داخل مدرسة الشهيد محمد الشقيري الابتدائية، ومنذ توليها المسؤولية، وجهت جميع المراقبين بمنع الغش ومصادرة الهواتف المحمولة.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، لكنها لم توجه اتهامًا لأي شخص، بسبب عدم معرفتها بأولياء الأمور أو الطالبات اللاتي تعدين عليها، مؤكدة أن ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول هو جزء من الحقيقة، ولم يظهر الواقعة والإهانة التي تعرضت لها بشكل كامل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة تجمهر عدد من أولياء الأمور والطالبات أمام مدرسة الشهيد محمد الشقيري بمدينة السنبلاوين، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتعديهم على سيدة أثناء خروجها رفقة قوة أمنية.

وتبين أن المجني عليها تعمل مُشرفة على لجنة الامتحانات بالمدرسة، وتم احتجازها بالمدرسة بد تجمهر الأسر أمام المدرسة، وفور خروجها تعدوا عليها بسبب منعها الغش داخل اللجان، ما أثار غضبهم، وقرروا الانتقام منها.

المصدر: القاهرة 24