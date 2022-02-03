طالب مصري وأسرته يكسرون ذراع معلمة بعد أن منعته من الغش في الامتحان (فيديو)

ألقى رجال الأمن في محافظة الدقهلية المصرية القبض على والد ووالدة طالب إثر اعتدائهم بالضرب على معلمة، بعد أن سحبت هاتف الطالب لمنعه من الغش.

وأظهرت التحريات الأولية أن ولي أمر الطالب اعتدى بالسب والشتائم والضرب عـلى المعلمة البالغة من العمر 50 عاما، لقيامها بعمل محضر غش للطالب المذكور.

وبسؤال المعلمة، اتهمت المشكو في حقهم بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها بكدمات في ذراعها الأيمن.

وجرى ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الاعتداء علي مُعلمة بالضرب لرفضها الغش بامتحانات الاعدادية بالدقهلية تجمهر أهالى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أمام أحد المدارس وحاول عدد من الاهالي الاعتداء بالضرب علي مُعلمه اثناء خروجها وذلك بعد رفضها ان تترك الطالبات تغش بامتحانات الشهادة الاعدادية وذلك بمدرسة الشقري pic.twitter.com/yIOK9NfQl8 — NONA AL_SiSi ‏‎‎𓈖𓅃𓂧𓇌𓅃 ⲛⲁⲇⲓⲁ ‎‎‏‎‎ ‏‎‎‏ (@NadiaMa14905909) February 3, 2022

المصدر: وسائل إعلام مصرية