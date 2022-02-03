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طالب مصري وأسرته يكسرون ذراع معلمة بعد أن منعته من الغش في الامتحان (فيديو)

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طالب مصري وأسرته يكسرون ذراع معلمة بعد أن منعته من الغش في الامتحان (فيديو)
Video Screenshot
اعتداء على معلمة في مصر
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ألقى رجال الأمن في محافظة الدقهلية المصرية القبض على والد ووالدة طالب إثر اعتدائهم بالضرب على معلمة، بعد أن سحبت هاتف الطالب لمنعه من الغش.

وأظهرت التحريات الأولية أن ولي أمر الطالب اعتدى بالسب والشتائم والضرب عـلى المعلمة البالغة من العمر 50 عاما، لقيامها بعمل محضر غش للطالب المذكور.

وبسؤال المعلمة، اتهمت المشكو في حقهم بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها بكدمات في ذراعها الأيمن.

وجرى ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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