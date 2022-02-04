وصول ولي عهد أبو ظبي إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غادر اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور افتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وذلك تلبية لدعوة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة".

وتستقبل بكين الألعاب الأولمبية الشتوية، اعتبارا من اليوم الجمعة حتى 20 الشهر الحالي حيث باتت المدينة الأولى في التاريخ التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (2008) والشتوية معا، على أن تُمنح مع نهايتهما 109 ألقاب أولمبية في 15 مسابقة تجمع قرابة 3000 رياضي ورياضية.

يذكر أن بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، قررت مقاطعة هذه الألعاب "دبلوماسيا" للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لا سيما في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وقمع المعارضة في هونغ كونغ.

المصدر: "وام" + "أ ف ب"