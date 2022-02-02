عبد اللهيان يؤكد لعبد الله بن زايد على إيجابية العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أن العلاقات بين البلدين إيجابية ومتنامية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن عبد اللهيان أكد خلال الاتصال أن العلاقات بين طهران وأبو ظبي إيجابية ومتنامية، كما أشار إلى أنه تمت إقامة لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين.

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وفي الملف اليمني، قال عبد اللهيان لنظيره الإماراتي "نعتقد أن استمرار الحرب وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة".

ولفت إلى أن "الوجود الإسرائيلي في المنطقة يشكل تهديدا للجميع"، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود لمنع إسرائيل من الحصول على موطىء قدم في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن بن زايد أكد أن "حكومة بللاده جادة في تطوير علاقاتها مع إيران، وترى ضرورة استمرار المحادثات الثنائية في مختلف المجالات".

وأضاف: "نحاول تشجيع جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي بدعم من الأمم المتحدة".

المصدر: "إرنا"