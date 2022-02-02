وسائل إعلام: مباحثات إسرائيلية إماراتية حول تزويد أبو ظبي "بالقبة الحديدية"

أفادت القناة الإسرائيلية "13" بأن مباحثات جارية لبيع عدد من أنظمة الدفاع الإسرائيلية المعروفة بـ"القبة الحديدية" للإمارات، بعد تصاعد هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على أبو ظبي.

وأوضحت القناة في تقرير أعدته أن "تل أبيب تخطط لتسريع بيع هذه الأنظمة إلى الإمارات".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "بيع "القبة الحديدية" للإمارات قد يمثل بداية لنظام دفاع إقليمي يساعد على منح إسرائيل تحذيرا مسبقا من أي هجوم إيراني محتمل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضت بيع منظومات دفاع جوي أبرزها "القبة الحديديّة" و"مقلاع داوود" للإمارات.

المصدر: I24