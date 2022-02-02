مجزرة مروعة في العراق.. أب يقتل عائلته في بغداد

أكد مصدر أمني وشهود عيان أن شخصا أقدم على ارتكاب جريمة مروعة هزت قرية "الذهب الأبيض" في قضاء أبي غريب بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "سكان قرية الذهب الأبيض فجعوا الثلاثاء، بجريمة قتل بشعة ارتكبها أب بحق عائلته ليتسبب في إبادتهم بالكامل".

وأضاف أن "الشخص أقدم على قتل زوجته وابنته (تولد 2008)، وابنه الذي يبلغ من العمر عاما واحدا بطلق ناري في صدره، فضلا عن محاولته قتل والدة زوجته".

وأشار إلى أن "الشخص أصاب أم زوجته، لينشب إطلاق نار مع عمه والد زوجته ونتيجة إطلاق النار أصيب الجاني وعمه".

وأكد شهود عيان أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث واعتقلت الجاني والعم ونقلت جثث الأم وأولادها ووالدتها المصابة إلى أحد المستشفيات".

المصدر: "السومرية"