مجزرة في بابل بالعراق.. أب يبيد عائلته وينتحر
legion-media.ru\Ameer Al Mohammedaw
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s78j
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل أن أبا أطلق النار على ابنته فأرداها قتيلة ثم أقدم على قتل أمها وجدتها قبل أن ينتحر.
وذكرت شرطة بابل أن الجاني قتل ابنته وأمها وجدتها، قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.
المصدر: "السومرية"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.