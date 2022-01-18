مجزرة في بابل بالعراق.. أب يبيد عائلته وينتحر

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل أن أبا أطلق النار على ابنته فأرداها قتيلة ثم أقدم على قتل أمها وجدتها قبل أن ينتحر.

وذكرت شرطة بابل أن الجاني قتل ابنته وأمها وجدتها، قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: "السومرية"