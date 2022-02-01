العراق يعلن تطهير 53% من مساحات التلوث بالألغام ومخلفات الحرب

أعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق اليوم الثلاثاء عن تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004.

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وقال عبد الرزاق لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومترا مربعا"، لافتا الى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومترا مربعا، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق".

وأوضح أن أكثر المناطق تلوثا هي المناطق الجنوبية لا سيما محافظة البصرة، ثم تأتي بعدها المحافظات المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط.

وأشار إلى أن "برنامج إزالة الألغام وطني عراقي، إلا أن هناك منظمات دولية تتحصل على منح وتأتي تعمل في العراق حسب هذه المنح، ومنها منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، ومنظمة "ماك" البريطانية لإزالة القنابل، وغيرها. كما أكد عبد الرزاق سعي بغداد للحصول على دعم وتعاون من دول أخرى.

ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل غير المتفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي شهدتها البلاد منذ عام 1980.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية